На Донетчине изъято свыше 40 тонн незаконно добытого угля - прокуратура

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области на своей странице в Facebook.

"Установлено, что незаконная добыча угля в течение многих месяцев осуществляется открытым путем в карьере, что расположен в с. Ильинка Марьинского района Донецкой области под контролем работников правоохранительных органов Донецкой области", - говорится в сообщении.

В Прокуратуре отметили, что злоумышленники разработали целую схему по транспортировке и реализации угля. "После добычи его грузовыми автомобилями, которые принадлежат предприятию, которое находится в г. Запорожье, вывозили на площадки станции Сортировочная, вблизи города Новогродовка Донецкой области. Далее, после составления соответствующих подложных документов, по железной дороге уголь транспортировался к заказчикам других областей Украины с целью дальнейшей реализации", - сообщили правоохранители.

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Во время проведения обысков было изъято 40 тонн незаконно добытого угля, технику для транспортировки – 5 грузовых автомобилей, 2 экскаватора, а также подделанные документы которыми обосновывалось происхождение контрафактного угля.

В настоящее время следственные действия продолжаются.

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"Кроме этого, в ходе досудебного расследования будет дана принципиальная оценка непонятной бездеятельности должностных лиц соответствующих контролирующих и правоохранительных органов региона, которые должны были предотвратить незаконной добычи угля", - отметили в прокуратуре.

Ранее УНИАН сообщал, что директора шахты, которая находится на оккупированной территории Донецкой области, подозревают в финансировании террористов.