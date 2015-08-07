Углегорская ТЭС подключила энергоблок после восстановления линии электропередач
Углегорская теплоэлектростанция, после трехдневного простоя из-за повреждения линии электропередач после артобстрела, 7 августа подключила к энергосети блок №1.
Об этом говорится в сообщении «Центрэнерго».
«Сегодня в 6:21 энергоблок №1 подключен к сети. Пуск энергоблока №3 планируется в 19:00», - говорится в сообщении.
Как отметили в компании, запас угля на топливном складе электростанции на сегодняшний день превышает 200 тыс. тонн, что позволяет увеличить количество одновременно работающих энергоблоков и повысить стабильность энергосистемы Украины.
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Как ранее сообщал УНИАН, Углегорская теплоэлектростанция (Донецкая обл.), входящая в государственную энергокомпанию «Центрэнерго», вновь остановилась 4 августа из-за повреждения линий электропередач вследствие артиллерийских обстрелов.
В связи с этим в энергосистеме Украины образовался дефицит мощностей, что привело к возобновлению импорта электроэнергии из Российской Федерации.