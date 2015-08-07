У Абромавичуса разработают экспортную стратегию Украины

Согласно сообщению, стратегия будет предусматривать изменения в нормативную базу и стратегическое планирование торговых отношений с отдельными странами и регионами мира.

При этом к разработке стратегии будет привлечен инвестиционный фонд Western NIS Enterprise Fund (WNISEF).

«У государства впервые за историю независимости появится полноценная экспортная стратегия, и Украина, благодаря этому, получит четкий план действий на ближайшие пять лет. Мы благодарны фонду, который откликнулся на наш запрос и оказывает помощь правительству Украины в разработке и реализации перспективной политики содействия экспорту», - цитирует торгового представителя Украины Наталью Мыкольскую пресс-служба Минэкономразвития.

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Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли намерено до конца 2016 года создать 20 торговых представительств в перспективных для украинского экспорта и развития торговли странах.

По словам премьер-министра Арсения Яценюка, торговые представительства Украины должны быть открыты в ключевых экономиках мира и на ключевых мировых рынках, а именно - в США, Германии, Китае, странах Ближнего Востока.

Справка УНИАН. WNISEF - фонд c капиталом в размере 150 млн долл., инвестирующий в предприятия малого и среднего бизнеса в Украине и Молдове.