В Украине могут создать госхолдинг по производству титана

Об этом министерство сообщило в ходе онлайн-конференции в социальной сети Facebook.

«Минэкономразвития изучает возможность создать титановую холдинговую компанию. Пока что мы не имеем всех ответов, но скоро их получим», - говорится в сообщении.

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Также в министерстве отметили, что объединенная горно-химическая компания, владеющая Иршанским и Вольногорским горно-металлургическими комбинатами, работает над стратегией, а также готовится к корпоратизации и проведению международного аудита.

Как сообщал УНИАН, в 2004 году между Фондом госимущества Украины и компанией «Крымский Титан», подконтрольной бизнесмену Дмитрию Фирташу, были заключены договоры аренды целостных имущественных комплексов Иршанского и Вольногорского комбинатов.

В сентябре прошлого года срок действия договоров истек, после чего, согласно постановлению Кабинета министров Украины, указанные предприятия были отнесены к сфере управления Минэкономразвития и торговли и переданы на баланс госпредприятия «Объединенная горно-химическая компания».