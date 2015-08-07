Производство легковых автомобилей в Украине за полгода упало на 83,5%

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром".

Согласно данным ассоциации, производство легковых автомобилей за отчетный период сократилось на 87,3% - до 2,914 тысячи штук. Выпуск коммерческих автомобилей сократился на 19,7% - до 785 единиц, а автобусов - на 37,8%, до 326 штук.

При этом, в июле текущего года по сравнению с июлем 2014 года выпуск автотранспорта на украинских заводах увеличился на 48,9% - до 844 штук. При этом относительно предыдущего месяца, июня 2015 года, количество выпущенных авто сократилось на 32,7%.

Производство легковых автомобилей в июле по сравнению с июлем прошлого года увеличилось на 82,2% - до 625 штук, а относительно июня сократилось на 39,3%. При этом более половины легковых автомобилей произвел ЗАЗ, в апреле текущего года полностью возобновивший производство после приостановки выпуска автомобилей в конце 2014 года. Остальные авто выпустил завод "Еврокар", который в мае полностью приостанавливал производство.

Июльский объем производства коммерческих автомобилей сократился по сравнению с июлем 2014 года на 7,8% - до 141 штук. Относительно июня производство в данном сегменте выросло на 1,4%.

Производство автобусов в июле относительно июля прошлого года увеличилось на 9,9% – до 78 штук, что, в то же время, на 9,3% меньше, чем в июне 2015 года.

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Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации "Укравтопром", производство автотранспорта в Украине в І полугодии сократилось на 86,7% - до 3,181 тысячи единиц, а по итогам 2014 года - на 43%, до 28,751 тысячи авто.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация "УкрАВТО" (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация "Богдан", "Еврокар", корпорация "АИС" ("КрАСЗ"), корпорация "Эталон" (Черниговский и Бориспольский автозаводы).