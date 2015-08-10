Демчишин предлагает отменить НДС для государственных шахт

Министерство энергетики и угольной промышленности предложило внести изменения в действующее налоговое законодательство и рассмотреть возможность упразднения уплаты налога на добавленную стоимость для государственных шахт.

Об этом сказал журналистам министр Владимир Демчишин.

«Я обратился к Насирову (Роману Насирову – главе Государственной фискальной службы - УНИАН) с предложением внести изменения в закон и отменить НДС на уголь», - сказал Демчишин.

По его словам, у государственных шахт существует существенная сумма задолженности перед Фискальной службой по уплате НДС, которую Минэнергоугля намерено реструктуризировать.

«Я встречался с Насировым и объяснял, что мы этих 1,4 млрд грн не в состоянии оплатить. Поэтому нам долг нужно реструктуризировать», - сказал Демчишин.

Он отметил, что формирование долга шахт по НДС связано с отсутствием входящего НДС, которым бы могли перекрываться сумму неуплат.

«Конечно, компании-конгломераты оптимизируют его, приторговывают, то есть формируют себе входящий НДС, и не являются плательщиками», - сказал министр. Он уточнил, что шахты являются постоянным плательщиком НДС, что делает уголь на 20% дороже.

При этом он сообщил, что сегодня, 10 августа, намерен провести еще одну встречу с главой Государственной фискальной службы для решения этой проблемы.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году Министерство энергетики и угольной промышленности планирует закрыть 11 из 35 государственных шахт, на что намерено потратить 2,57 млрд грн.