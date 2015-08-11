В России оценили в $20 миллиардов ущерб промышленности от санкций

Ущерб российской промышленности от санкций может составить $20 млрд. Такое мнение во вторник в эфире телеканала РБК высказал временно исполняющий обязанности министра промышленности и торговли РФ Глеб Никитин, передает ТАСС.

"Ущерб (промышленности) может составлять до $20 млрд в связи с удорожанием рефинансирования на внутреннем рынке и с неполучением объемов рефинансирования соответствующих кредитов за рубежом",- сказал он.

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По словам Никитина, санкции были направлены в основном против таких секторов, как нефтегазовый комплекс и оборонные предприятия, и именно эти секторы демонстрируют, несмотря на кризис, небольшой рост.

Глеб Никитин заявил, что пик негативных ожиданий в российской промышленности пройден.

"В июне 2015 года практически все отрасли промышленности, за исключением, может быть, ряда секторов, которые не были в кризисе, демонстрировали рост - например химическая промышленность. В остальных секторах мы получили рост по отношению к маю. Если устранить сезонность, то это сохранение уровня прошлого месяца. Мы перешли от рецессии к стагнации. В этом смысле пик негативных ожиданий и пик проблем пройден, если не будет каких-либо дополнительных внешних шоков и воздействий", - сказал он.

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Врио главы Минпромторга добавил, что тенденция увеличения числа банкротств продолжалась в первом квартале 2015 года, но сейчас она замедлилась. "Массового закрытия предприятий мы не наблюдаем", - отметил Никитин.

Вместе с тем, добавил он, успокаиваться пока рано - "мы прорабатываем антикризисные меры на следующее полугодие".

По словам Никитина, доля импорта в российской промышленности за последние полгода упала на 5%.