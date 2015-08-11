ДТЭК Ахметова купил право на разработку нефтегазовой площади в Харьковской области

Компания «Нефтегазразработка», входящая в энергетический холдинг ДТЭК Рината Ахметова, за 16,5 млн грн приобрела право на геологическое изучение с последующей добычей нефти и газа на Хорошевской площади (Харьковская область).

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«Компания подписала договор с Государственной геологической службой геологии и недр Украины, который предусматривает приобретение специального разрешения сроком на 20 лет», - говорится в сообщении компании.

Как пояснили в ДТЭК, право на приобретение спецразрешения «Нефтегазразработка» получила по итогам открытого аукциона, состоявшегося 24 июля 2015 г.

«В торгах участвовали шесть компаний. Стартовая стоимость спецразрешения составляла 5,085 млн грн. В ходе аукциона вследствие конкуренции она выросла более чем в 3 раза – до 16,565 млн грн. Это рекордно высокая сумма за всю историю проведения подобных аукционов», - отметили в ДТЭК.

Ресурсы природного газа Хорошевской площади, по данным ДТЭК, оцениваются в 761 млн куб. м, нефти – в 495 тыс. т.

«Однако доказанных запасов углеводородов на данном участке нет. Поэтому для оценки реальной возможности добычи газа и нефти еще необходимо провести дополнительные геолого-геофизические исследования. «Нефтегазразработка» намерена начать эти работы до конца текущего года», - говорится в сообщении.

По планам ДТЭК, в 2017 г. на Хорошевской площади может быть начато бурение первой поисковой скважины.

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Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент», принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову.