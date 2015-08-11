Украина пока не намерена выходить из зоны свободной торговли СНГ - Минэкономики

С таким заявлением выступила торговый представитель Украины, заместитель министра экономики Наталия Микольская, передает "Апостроф".

"Я бы на данном этапе таких заявлений не делала (о необходимости выйти из соглашения по ЗСТ СНГ - ред.). Мы должны сейчас постоянно мониторить ситуацию и понимать эффект, который Украина получает от этой сделки, как положительный, который уже есть, так и негативный, который может быть. Говорить о том, что надо уже сейчас рассматривать вопрос о выходе из соглашения, по моему мнению, преждевременно", - сказала Микольская.

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По ее словам, не нужно забывать о том, что соглашение по ЗСТ СНГ включает в себя не только работу с Россией, но и с другими странами содружества.

"Они для нас также являются важными партнерами. Это рынок 279 млн человек. Если исключить Россию, то рынок все равно достаточно велик", - отмечает заместитель министра экономики.

Она также добавила, что пока ни одна страна СНГ, включая Россию, прямо не заявляла о намерении применить пункт №6 соглашения по ЗСТ СНГ (о торговых ограничениях против страны).