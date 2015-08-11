Цены на металлы достигли шестилетнего минимума из-за девальвации юаня

Цена алюминия на Лондонской бирже металлов опустилась на 2,8%, до $1573,5 за тонну, что является минимальным значением с июля 2009 года, передает РБК со ссылкой на Bloomberg.

В то же время медь потеряла более 3%, снизившись до минимального с июля 2009 года значения в $5109 за тонну.

Как отмечает Financial Times, индекс сырьевых товаров Thomson Reuters Core Comodity Index во вторник снизился на 0,8%, до 201,225 пункта. Это самое низкое значение с февраля 2009 года. Аналогичный индекс Bloomberg Commodity Index к 16:58 мск снижался на 1,68%, до 91,06 пункта.

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Цена нефти марки Brent, поднимавшаяся в течение дня выше $51 за баррель, к 16:33 мск на минимуме упала до $49,09 за баррель. Это на $1,32, или 2,6%, ниже уровня закрытия торгов в понедельник. Цена североамериканской нефти WTI к 16:50 мск снижалась на 3,7%, до $43,29 за баррель.

Цены на нефть и металлы падают из-за опасений того, что девальвация китайской валюты сделает более дорогим их импорт для Пекина и приведет к сокращению спроса, отмечает Bloomberg.