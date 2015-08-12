Россия раскручивает скандал вокруг поставок украинской арматуры

Новолипецкий металлургический комбинат (РФ) недоволен ситуацией на рынке металлических прутков и требует введения пошлин на ввоз арматуры из Украины, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо совладельца НЛМК Владимира Лисина первому вице-премьеру Игорю Шувалову.

Лисин утверждает, что представители Казахстана в ЕЭК при консенсусном голосовании (любая из сторон имеет право вето) блокируют решение о введении пошлин. По его словам, казахстанские представители в ЕЭК «содействуют интересам крупнейшего мирового производителя стали ArcelorMittal», указывает Лисин. У ArcelorMittal помимо, как в Украине, есть предприятия и в Казахстане.

Читайте такжеМеткомбинат «АрселорМиттал Кривой Рог» прекратил поставки продукции в РоссиюСтоит отметить, что на долю казахстанских предприятий в рамках ЕАЭС приходится всего 2,5%, а остальные 97,5% - на Россию и Беларусь.

Представитель Шувалова подтвердил получение письма, но от дальнейших комментариев отказался. Представитель ЕЭК от комментариев отказался, а представители ArcelorMittal не ответили на вопросы «Ведомостей».