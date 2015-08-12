Аграриев ожидает дефицит удобрений - три министерства возьмутся решать проблему

Премьер-министр Украины поручил Министерству энергетики и угольной промышленности, Министерству аграрной политики и продовольствия, а также Министерству экономического развития и торговли сделать прогнозы производства азотных удобрений в Украине, а также оценить необходимые объемы импорта этой продукции для аграриев для проведения необходимых полевых работ.

Об этом Яценюк сказал в ходе заседания правительства.

Во время заседания глава Минагропрода Алексей Павленко отметил, что дефицит удобрений для аграриев может составить до 300 тыс. тонн. Основная причина такой ситуации - остановка работы двух заводов по производству удобрений – Черкасского и Ривненского. Причем нехватка удобрений, по словам Павленко, будет очевидной даже при условии запуска Одесского припортового завода.

«Насколько я понимаю, у нас может быть проблема с удобрениями, - сказал Яценюк. – Я прошу Минэнерго, Минагропрод, НАК «Нафтогаз Украины» и Минэкономразвития дать четкий прогноз, будут ли запущены заводы (Черкасский «Азот» и «Ривнеазот» - УНИАН), на каких условиях они могут быть запущены, и сколько у нас будет внутреннее производство удобрений, и уже тогда принять решение о том, какой необходим объем импорта. Даю недельный срок, потому что время идет. Уже надо запускать заводы, чтобы начать своевременное производство удобрений», - сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, «Ривнеазот» является единственным производителем минеральных удобрений и адипиновой кислоты в западных регионах Украины. Предприятие выпускает аммиачную селитру, жидкий аммиак, аммиак водный технический, адипиновую кислоту, жидкий азот, кислород в баллонах, жидкую углекислоту, циклогексанон, кислород технический, сухой лед, жидкий азот и другое.

Черкасский «Азот» – одно из крупнейших украинских химических предприятий Украины, специализируется на производстве минеральных азотных удобрений.

Оба предприятия входят в холдинг Ostchem, который в свою очередь является подразделением международной группы компаний Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа. В конце апреля текущего года Кабинет министров обратился в суд с требованием арестовать 500 млн куб. м газа стоимостью 4,3 млрд грн, принадлежащие холдингу Osthem. Обращение было инициировано по результатам расследования Генеральной прокуратурой сговора представителей Ostchem и должностных лиц НАК «Нафтогаз Украины».

В ответ, в конце мая текущего года Group DF заявила о давлении властей Украины на работу группы и заявила, что остановит два завода по производству удобрений.