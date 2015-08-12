Яценюк поручил расследовать допуск офшоров к шельфу Черного моря

Соответствующее поручение Яценюк дал вице-премьеру Валерию Вощевскому и Национальному агентству Украины по вопросам государственной службы (Нацгосслужба) в ходе заседания правительства.

«Я прошу вас, Валерий Николаевич, вместе с Нацгосслужбой назначить служебное расследование в Госгеонедрах по поводу оформления этих лицензий. Были ли они оформлены или нет, кто вносил соответствующие документы», - сказал Яценюк. – Назначить также соответствующее расследование в Министерстве экологии, чтобы определить, кто из руководства бывшего или действующего вносил решение о создании совместного предприятия и раздаче ему этих самых 7 лицензий».

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По словам премьера, недавно в СМИ появилась информация о том, что две офшорные компании находятся в процессе получения 7 лицензий на недра северо-западного нефтегазоносного шельфа Черного моря.

При этом он подчеркнул, что для получения лицензий без аукционов использовались недостатки в действующем законодательстве.

«Получение этих лицензий было явно за очень продуманной юридической схемой, потому что у нас есть пробелы в действующем законодательстве Украины в том, что можно обойти аукционный или конкурсный подход при получении этих лицензий и без аукциона выдать лицензии на компании, где есть государственная доля», - отметил Яценюк.

Он также сообщил, что для получения лицензий без аукциона достаточно, чтобы в капитале предприятия была госкомпания в доле 25%.

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Ранее адвокат, общественный активист Алексей Гончарук заявлял, что две кипрские офшорные компании «Гровисла Лимитед» и «Остэксперт Лимитед» могут получить без аукциона 7 лицензий на недра северо-западного нефтегазоносного шельфа Черного моря.

По его словам, офшорные компании являются в Украине учредителями обществ с ограниченной общественностью «Паркер Челендж» и «Тэус-Н», которые и задействованы в процессе получения лицензий через ООО «Черноморгеоресурс и «Черноморзахидинвест». Две последние компании зарегистрированы по одному адресу, а их директором является один и тот же человек.