Судостроительная отрасль Украины: заводы разграблены, специалистов нет

«Заводы стоят разграбленные, специалистов нет» - так охарактеризовал нынешнее состояние судостроительной отрасли Украины председатель «Комитета спасения Черноморского судостроительного завода» Игорь Овдиенко.

И он знает, о чем говорит. Овдиенко более 20 лет проработал в отрасли – от рядового мастера до директора двух крупнейших предприятий Украины - Черноморского судостроительного завода (ЧСЗ) и «Судостроительного завода им.61 коммунара», которые находятся в Николаеве.

Грусть Овдиенко понять можно. Ведь в былые времена именно Николаев считался главным центром кораблестроения Советского Союза. А сегодня три основных его предприятия - «Черноморский судостроительный завод», ГП «Судостроительный завод им.61 коммунара» и «Николаевский судостроительный завод «Океан» практически простаивают. Хотя менее 30 лет назад каждый из них спускал на воду десятки полнокомплектных судов в год. Именно в Николаеве строились ракетные крейсеры, которые до сих пор находятся на вооружении Китая и России.

«Николаев был и теоретически остается центром судостроения Украины. Хотя за последние 20 с лишним лет фактически все три завода остановлены, в значительной мере разграблены, но все равно технический и технологический потенциал сохранен», - говорит Овдиенко.

По его словам, в расцвет судостроения на ЧСЗ насчитывалось порядка 25 тысяч работников, заводе им. 61 коммунара – 13 тысяч, заводе «Океан» - 12 тысяч. Кроме того, на отрасль работали конструкторские бюро, завод «Кристал» и т.д. Сейчас ситуация с персоналом критическая: на ЧСЗ заняты порядка 800 человек, заводе им. 61 коммунара – 700, заводе «Океан» - 200.

«Если раньше заводы работали круглосуточно, то сейчас – неполную неделю», - отмечает Овдиенко. И при этом с горечью добавляет: «Сегодня в Николаеве практически не осталось судостроителей – опытные и еще нестарые специалисты уехали за границу в поисках работы. Но, если только украинские заводы предложат конкурентоспособную зарплату, многие вернутся на Родину».

Местные власти о катастрофическом положении судостроительной отрасли знают, но сделать ничего не могут. Говорят - «не по Сеньке шапка», и кивают на Киев.

«Уверен, что для возрождения судостроительной отрасли необходима комплексная государственная программа. Не та программа, на которой пропиарились некоторые народные депутаты от Николаевской области, а программа поддержки развития судостроительной отрасли. В рамках которой будут разработаны свободные экономические зоны и налоговые льготы, что даст возможность инвесторам беспрепятственно вкладывать средства в развитие отрасли», - прокомментировал ситуацию УНИАН председатель Николаевской областной госадминистрации Вадим Мериков.

Глава региона в ответе, прежде всего, за государственное предприятие «Судостроительный завод им. 61 коммунара», входящее в состав госконцерна «Укроборонпром». А его финансовое положение, мягко говоря, сложное.

По словам губернатора, завод длительное время не имеет заказов. Он выполняет лишь в незначительных объемах судоремонт, а также работы по строительству корпусов бронированной техники. К сожалению, этого недостаточно для загрузки мощностей и обеспечения работой сотрудников, численность которых превышает 700 человек. На 1 июля 2015 года задолженность по заработной плате на предприятии превысила 11 миллионов гривен. Правда, в июне удалось погасить 2,6 миллиона гривен зарплатного долга.

Чтобы облегчить жизнь «Судостроительному заводу им. 61 коммунара», губернатор обратился к мэру Николаева с просьбой освободить предприятие от уплаты налога на землю. А неиспользуемые площади должны быть перепрофилированы, они могут быть задействованы для другой производственной деятельности. К примеру, изготовление и ремонт бронетехники.

Как выход из положения губернатор предлагает приватизировать предприятие. Хотя всем известно – на выкупленных судостроительных заводах ситуация не лучше, если не хуже. В частности, завод «Океан» (по данным ряда СМИ, принадлежит компании Smart Group Вадима Новинского, но в самом холдинге эту информацию опровергают), выпустивший за полстолетия своей работы более 400 различных судов, на данный момент перепрофилирован на производство «буржуек» для украинских военных. А долги по зарплате на «Океане» превышают 18 млн грн.

Правда, в случае приватизации завода им. 61 коммунара у губернатора появится «отмазка»: мол, это - частное предприятие, за действия, которые происходят на нем, несут ответственность его собственники.

Приватизация - не панацея

На приватизированных предприятиях правды не скрывают и объективно признают - судостроительной отрасли как таковой в Украине практически не осталось.

В компании Smart Maritime Group Вадима Новинского, которой принадлежат Херсонский и Черноморский судостроительные заводы, главной причиной упадка в Украине судостроения считают военный конфликт на востоке.

«Когда мы ведем переговоры с потенциальными заказчиками, которые готовы сделать многомилионные заказы, они, в первую очередь, задают вопрос - какова политическая ситуация в стране? Часть заказчиков вообще отказывается сотрудничать с Украиной, мотивируя это нестабильностью и военным конфликтом в стране. Те заказчики, которые согласны сотрудничать, требуют от предприятия гарантий», - рассказал генеральный директор Smart Maritime Group Василий Федин.

При этом в компании умалчивают, что еще задолго до войны коллективы предприятий организовывали акции протеста в Киеве и на местах, собирали многочисленные пресс-конференции, на которых обвиняли Вадима Новинского в уничтожении заводов, заявляя, что он только режет оборудование на металл, а не ищет заказы на строительство новых кораблей.

Между тем, в холдинге уверяют, что даже несмотря на 100% загрузку стапелей заводов, значительных доходов от этого нет - основные заказы составляют судоремонт и строительство небольших суден.

«Предприятия загружены, в первую очередь, судоремонтными заказами и строительством небольших судов. Тогда как в 2012 году, например, ХСЗ строил полнокомплектные танкеры, каждый стоимостью 17 млн долл., а ЧСЗ выполнял работы по строительству корвета для ВМС Украины», - отметили в пресс-служба холдинга.

Сейчас ХСЗ строит 2 полнокомплектных буксира для компании KIRGAN GOLDING, а в ремонте находятся около 20 судов. ЧСЗ недавно завершил ремонт судна «Риони» по заказу Администрации морских портов Украины, в ремонте - 2 судна.

Такой «наплыв» заказов на ремонт Федин объясняет просто - выгодная ценовая политика. Проще говоря, цены ниже, чем у конкурентов при аналогичном качестве. В то же время, в холдинге жалуются - низкие цены не позволяют обеспечить высокий уровень заработка на производстве, поэтому ХСЗ испытывает дефицит высококвалифицированных кадров.

«На заводе - острая нехватка рабочей силы. Потребность в квалифицированных технических специалистах оценивается порядка в 50 человек», - сетуют в холдинге.

По данным СМИДА, официально Херсонский судостроительный обеспечивает работой 888 человек, а Черноморский – всего 55.

Из-за сокращения объемов профильной деятельности заводы перепрофилируются, отмечают в холдинге. В частности, ЧСЗ выполняет заказы на изготовление спецоборудования и агрегатов для горно-металлургических предприятий Украины.

Как уверяют представители холдинга, несмотря на упадок производства, мощности заводов удалось сохранить в полном объеме.

«Производственные возможности предприятий холдинга позволяют строить корабли всех классов - от авианесущих крейсеров до катеров типа «Гайдук», «Гюрза», «Кентавр» и др. Производственное оборудование, грузоподъемные краны, наклонный стапель «0» и околостапельная плита, на которых собирались корпуса авианесущих крейсеров, сохранены и находятся в рабочем состоянии», - сообщили УНИАН в холдинге.

«Кузница» президента

Такая же мрачная ситуация и на принадлежащем президенту Украины Петру Порошенко киевском судостроительным заводе «Ленинская кузница».

Специализация предприятия достаточно широкая – от легких патрульных катеров до сухогрузов и танкеров дедвейтом до 5 тыс. тонн. Но на сегодня пакет заказов ограничивается судоремонтными работами и контрактом на строительство двух катеров для Минобороны.

«В судостроении - ситуация очень плохая, зарплат на заводах практически нет. У каждого предприятия есть небольшие заказы, заводы в основном занимаются судоремонтом и то это - разовые работы. Заказов как таковых, которые могли бы дать хоть какую-то долгосрочную загрузку, пока нет», - сообщил УНИАН зам гендиректора по производству «Ленинской кузницы» Сергей Белозубенко.

По его словам, главной проблемой, с которой столкнулись все судостроительные предприятия, - резкое сокращение заказов и потеря квалифицированного персонала. Так, ранее на «Ленинской кузнице» работали порядка 6 тысяч человек, а сейчас - до 350.

«За наш завод могу сказать - у нас есть персонал, у нас есть заказ на два катера, можем набрать еще людей, если понадобится. Но на юге ситуация значительно хуже - там практически все заводы не могут найти людей. Они даже звонили нам и просили помочь с персоналом. Но с трудовыми ресурсами ситуация сейчас напряженная. Людям нужно обеспечить стабильную высокую заплату, а для этого необходимо иметь стабильную загрузку», - подчеркнул Белозубенко.

Военные заказы не спасают

Не способствуют выходу из кризиса судостроительных предприятий и оборонные госзаказы для обновления боевого флота ВМС Украины – их практически нет, либо они разорваны.

Контракт на производство двух бронекатеров «Гюрза-М» для Минобороны «Ленинская кузница» подписала еще в 2012 году. В 2013 году он был разорван из-за претензий к качеству. Восстановлен контракт был в конце 2014 года, но новых военных заказов завод больше не получал.

«Заказ выполняется по графику, катера сдадим согласно плану - в декабре этого года. Других заказов мы не получали, а эти катера, два образца, пока - не серийное производство», - говорит Белозубенко.

Из-за отсутствия заказов предприятие перепрофилировалось. В частности, на заводе освоили производство гранатометов и боевых модулей, а также готовятся к презентации опытные проекты бронетехники. Помимо этого, часть доходов завод получает от аренды своих территорий.

«У нас появилось большое количество новых программ в связи с военной тематикой, теперь закупаем высокоточное оборудование, а также ремонтируем свое. В общем, восстанавливаем все, что можно, потому что на одном судостроении не выживешь, нужно заниматься всем, где можно заработать деньги», - отметил Белозубенко.

По его словам, стабильный поток государственных заказов мог бы помочь предприятиям выйти из кризиса, но этого сейчас, к сожалению, нет.

«Если закажут 10-12 катеров, мы запросто сможем их произвести за год. Если поставить на поток - к этому нет вопросов, мощности позволяют», - подчеркнул Белозубенко.

На отсутствие заказов от Минобороны жалуются и на Черноморском заводе, который кроме полученного по результатам тендера в 2009 году контракта на корвет «Владимир Великий» других заказов не получал.

«Строительство корвета «Владимир Великий» остановлено в октябре 2014 года в связи с отсутствием финансирования в 2014 и 2015 годах. На данный момент изготовлены все блоки корпуса и более половины надстройки. Закуплено оборудование, оно находится на складах завода. Техническая готовность судна на момент замораживания работ составляла 17%», - сообщили в Smart Maritime Group.

Положение, в котором находятся государственные заводы, - еще более плачевное. По словам экс-губернатор Николаевской области Николая Романчука, «Завод имени 61 коммунара», входящий в состав госконцерна «Укроборонпром», в сегодняшнем состоянии заниматься судостроением не может, только разве что ремонтом: два стапеля не работают, а третий много лет занят недостроенным рефрижератором, с заказчиком которого продолжаются многолетние судебные тяжбы.

Мечты о флоте

Несмотря на столь упадническую ситуацию в отрасли, о восстановлении, по крайней мере, военного кораблестроения, высшее руководство страны говорит с помпой.

Как заявил в апреле президент Порошенко, концепция развития украинского флота уже готова.

По его словам, боевое ядро флота будут составлять корабли-носители ударного оружия, береговые ракетные и артиллерийские комплексы. Для обеспечения безопасности и обороноспособности Украины в Азово-Черноморском регионе необходимо в кратчайшие сроки разработать и реализовать Государственную целевую программу развития кораблестроения на период до 2035 года, сказал Порошенко.

«Украина была, есть и будет морской державой», - сказал Порошенко, в то же время признав, что необходимых средств в бюджете для формирования заказов пока нет.

Как сообщил командующий Военно-морскими силами Украины, вице-адмирал Сергей Гайдук, ВМС до 2020 года пополнятся 30 новыми кораблями и катерами.

«Мы подходим к строительству судов обеспечения в более широком формате. Для этого задействуем судостроительные, судоремонтные предприятия, а также научно-исследовательские центры, металлургические и машиностроительные предприятия. Мы очень рассчитываем на нашу науку, потому что строительство новых кораблей, самолетов – это технологии 5-6 поколений», - подчеркнул вице-адмирал.

По его словам, основу ВМС будут составлять новейшие корветы водоизмещением более 2,5 тыс. тонн, с возможностью нести на борту ударное оружие. При этом, по прогнозам Гайдука, корвет «Владимир Великий» поступит на вооружение до 2018 года.

В целом, на реализацию программы, задуманной ВМС, по предварительным подсчетам, необходимо около 40 млрд грн. В текущей сложной экономической ситуации это - очень солидные деньги.

«Денег в бюджете нет. То, что есть, отправляют на АТО. И это можно понять, там гибнут люди... Получается, что никто не виноват», - отмечает глава «Комитета спасения ЧСЗ» Овдиенко.

По его мнению, спасти ситуацию на судостроительных заводах можно было бы путем перепрофилирования, к примеру, на работу в оборонной сфере или автомобилестроении.

«После Второй мировой войны именно так возродили экономику Японии: на судозаводах строили автомобили – это более короткий цикл в экономике, быстрые деньги, ведь для строительства 1 судна нужен не один год», - пояснил он.

Но чтобы украинское судостроение работало и зарабатывало, оно должно быть конкурентоспособным на мировом рынке. Сейчас же стоимость построенного в Украине судна существенно выше, чем, например, в Китае, Турции, Вьетнаме. По словам Овдиенко, удорожание обеспечивает процветающая в нашей стране система откатов и коррупция.

«Государство, в лице высшего руководства страны, должно иметь бескомпромиссный интерес. Только тогда судостроение можно будет возродить», - подытожил Овдиенко.

Анна Михайлюк, Владислав Швец (УНИАН)