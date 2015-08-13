Впервые за годы Независимости ГП "Укрспирт" инвестирует в производство

16:20, 13 августа 2015
Промышленность
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Государственное предприятие спиртовой и ликеро-водочной промышленности «Укрспирт» полностью рассчитавшись с долгами за газ, зерно и ферменты, возникшими в  2014 году, переходит к совершенствованию и модернизации производственных мощностей. 

С начала сентября 2015 года директора предприятий концерна  готовятся предоставлять «Укрспирт» собственные инвестиционные проекты.  Об этом сегодня  говорили руководители предприятий ГП «Укрспирт» с дирекцией госмонополии во время рабочего совещания по итогам работы за первое полугодие текущего года. 

«Через несколько месяцев будет рассматриваться вопрос  многоуровневой децентрализации с возможным предоставлением руководителям МОД (мест осуществления деятельности, - Ред.) расширенных прав. Поэтому прошу всех руководителей МОД обратить внимание на дополнительные возможности и дополнительные доходы, в частности это сбыт барды. Вы должны быть хозяевами на своих предприятиях и проверять наличие каждой гайки», - сказал в ходе зсовещания и.о. директора ГП «Укрспирт» Роман Иванюк. 

Кроме того, он отметил, что в ближайший период руководителям МОД необходимо  предоставить инвестиционные проекты по реконструкции своих заводов. В частности, речь идет о внедрении  энергосберегающих технологий: перевоед котельных на твердое топливо (торф, уголь, паллеты), организации переработки влажной кукурузы и др.  «Поскольку мы, наконец,  погасили приобретенные в 2014 году долги - более 136 000 000 грн., теперь будем постепенно инвестировать в производственные мощности», - пояснил руководитель монополии. 

Руководители МОД отметили, что доверие главных поставщиков сырья было восстановлено, и сейчас есть перспектива закупок влажной кукурузы для хранения в рукавах на осень и зиму. Стоит отметить, что в данный момент на ГП внедрена и налажена система электронных закупок. 

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