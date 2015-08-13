Впервые за годы Независимости ГП "Укрспирт" инвестирует в производство

С начала сентября 2015 года директора предприятий концерна готовятся предоставлять «Укрспирт» собственные инвестиционные проекты. Об этом сегодня говорили руководители предприятий ГП «Укрспирт» с дирекцией госмонополии во время рабочего совещания по итогам работы за первое полугодие текущего года.

«Через несколько месяцев будет рассматриваться вопрос многоуровневой децентрализации с возможным предоставлением руководителям МОД (мест осуществления деятельности, - Ред.) расширенных прав. Поэтому прошу всех руководителей МОД обратить внимание на дополнительные возможности и дополнительные доходы, в частности это сбыт барды. Вы должны быть хозяевами на своих предприятиях и проверять наличие каждой гайки», - сказал в ходе зсовещания и.о. директора ГП «Укрспирт» Роман Иванюк.

Кроме того, он отметил, что в ближайший период руководителям МОД необходимо предоставить инвестиционные проекты по реконструкции своих заводов. В частности, речь идет о внедрении энергосберегающих технологий: перевоед котельных на твердое топливо (торф, уголь, паллеты), организации переработки влажной кукурузы и др. «Поскольку мы, наконец, погасили приобретенные в 2014 году долги - более 136 000 000 грн., теперь будем постепенно инвестировать в производственные мощности», - пояснил руководитель монополии.

Руководители МОД отметили, что доверие главных поставщиков сырья было восстановлено, и сейчас есть перспектива закупок влажной кукурузы для хранения в рукавах на осень и зиму. Стоит отметить, что в данный момент на ГП внедрена и налажена система электронных закупок.