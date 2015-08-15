Прокуратура на Донетчине расследует факт незаконной реализации 19 тысяч тонн угля
Государству был нанесен ущерб почти на 22 миллиона гривень.
Прокуратура города Димитрова Донецкой области расследует факт незаконной реализации угольной продукции ГП «Красноармейскуголь», в результате чего государству нанесен ущерб почти на 22 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
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«Установлено, что должностные лица государственного предприятия, злоупотребляя своим служебным положением, на протяжении февраля-апреля текущего года незаконно реализовали 19 тысяч тонн угля коммерческим структурам по заниженной стоимости на сумму 10,5 млн грн. Вследствие чего, ГП «Красноармейскуголь» нанесен ущерб в сумме около 22 млн грн», - говорится в сообщении.
В настоящее время один из бывших руководителей ГП «Красноармейскуголь» уведомлен о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.
По ходатайству городской прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1 млн грн, отметили в ведомстве.