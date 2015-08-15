Прокуратура на Донетчине расследует факт незаконной реализации 19 тысяч тонн угля

Прокуратура города Димитрова Донецкой области расследует факт незаконной реализации угольной продукции ГП «Красноармейскуголь», в результате чего государству нанесен ущерб почти на 22 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Читайте такжеОБСЕ в очередной раз заявила о вывозе боевиками угля из Донбасса в Россию

«Установлено, что должностные лица государственного предприятия, злоупотребляя своим служебным положением, на протяжении февраля-апреля текущего года незаконно реализовали 19 тысяч тонн угля коммерческим структурам по заниженной стоимости на сумму 10,5 млн грн. Вследствие чего, ГП «Красноармейскуголь» нанесен ущерб в сумме около 22 млн грн», - говорится в сообщении.

В настоящее время один из бывших руководителей ГП «Красноармейскуголь» уведомлен о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

По ходатайству городской прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1 млн грн, отметили в ведомстве.