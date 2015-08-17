Fiat Chrysler отзывает более 85 тысяч седанов из-за неполадок с электроникой

Компания Fiat Chrysler отзывает по всему миру свыше 85 тысяч седанов марки Chrysler 200 из-за неполадок с электроникой.

Как передает русская служба BBC, отзыв распространяется на автомобили, выпущенные в 2015 году. Большинство из них были проданы в США.

По словам представителей компании, им удалось выявить проблемы с электроразъемами, поврежденными в ходе эксплуатационных тестов после сборки. Из-за этих дефектов двигатель автомобиля может заглохнуть в движении, либо коробка передач может неожиданно переключиться в нейтральное положение.

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Представители Fiat Chrysler заявили, что до сих пор никакой информации о дорожно-транспортных происшествиях или травмах, вызванных подобными неполадками, не поступало.