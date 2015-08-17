Автопроизводители останавливают работу заводов возле Тяньцзина

Производственные линии завода Toyota будут закрытыми до вечера среды, передает Би-би-си. Когда возобновит работу предприятие, принадлежащее John Deere (крупной американской компании, выпускающей тяжелую технику), неизвестно.

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Ранее власти Китая распорядились обязательно эвакуировать людей, проживающих в радиусе 3 км от промышленной зоны Тяньцзина, где, как выяснилось, хранились сотни тонн высокотоксичных веществ. "В связи с распоряжением властей об эвакуации ни одна из трех производственных линий на заводе FAW Toyota Motor Co Ltd не будет работать с 17 по 19 августа", - говорится в заявлении корпорации.

По данным Toyota, в результате взрыва пострадали более 50 сотрудников компании, живущих по соседству. В заявлении руководства автоконцерна говорится, что в прошлую среду, когда произошли взрывы, сотрудники компании были в отпуске, поєтому существенного вреда предприятию нанесено не было.

Американская компания John Deere также понесла потери: некоторые сотрудники получили ранения, несколько зданий повреждены взрывом - в них выбиты окна и двери.

Оценить масштабы разрушений полностью пока не представляется возможным, говорят представители американской компании, так как из-за эвакуации сотрудники не могут вернуться на предприятие.

На заводе John Deere, расположенном возле порта, в основном собирают тяжелую технику для сельского хозяйства и строительного сектора, а также моторы, поставляемые на рынки Азии.

Напомним, по последним данным китайских властей, жертвами взрыва в Тяньцзине стали по меньшей мере 114 человек, более 700 человек попали в больницы.