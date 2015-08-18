Аналитики Moody’s заявили о провале импортозамещения в России

Об этом говорится в отчете Global Macro Outlook международного рейтингового агентства Moody’s, передает РБК.

Машиностроение и производство оборудования падают быстрыми темпами, указывают они. Единственный сектор, на который импортозамещение оказывает положительные влияние, это пищевая промышленность. К концу 2015 года объем производства в стране, вероятно, будет не выше, чем в начале кризиса, резюмируют они.

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«Когда уровень реальных доходов населения стабилизируется и вырастет спрос, объем импорта, скорее всего, снова вырастет», - пишут аналитики в обзоре.

Еще три месяца назад, когда был опубликован предыдущий Global Macro Outlook, аналитики Moody’s называли импортозамещение «толчком к росту». При этом они отмечали, что низкие цены на нефть, слабый рубль и продолжающаяся геополитическая неопределенность будут оказывать негативное влияние на совокупный спрос.

В своем обзоре аналитики Moody’s указывают, что во втором квартале 2015 года экономический спад в России увеличился. «Домохозяйства по-прежнему несут на себе основную тяжесть экономического кризиса», — пишут они. В июне 2015 года объем розничных продаж был на 9,3% ниже, чем годом ранее.

По мнению аналитиков Moody’s, в 2015 году ВВП России сократится на 3%, а в 2016 году будет нулевой рост.

Напомним, власти России объявили курс на импортозамещение в первой половине 2014 года после начала конфликта в Украине и обострения геополитической обстановки. Президент Владимир Путин заявил на Петербургском экономическом форуме, что Россия будет проводить «активную политику импортозамещения».