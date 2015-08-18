Санкции могут затронуть производителя российских самолетов SSJ-100

«Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, «дочка» ОАК, производитель самолетов Sukhoi SuperJet 100) предупредила о возможных проблемах с поставками иностранных комплектующих из-за введенных против России санкций.

Об этом говорится в отчете по РСБУ за II квартал, пишут «Ведомости». В отчете за I квартал упоминаний об этом не было.

В первом полугодии доля импортных комплектующих в поставках материалов и товаров составила 83,59%, говорится в отчете. Доля импорта в 2014 г. была 50,83%. Показатель колеблется в зависимости от графика поставок, объясняет представитель ГСС. По его словам, доля иностранных компонентов в каждом самолете составляет около 40%.

Риски создают несколько поставщиков, говорится в отчете. Так, например, французская Thales Avionics SAS с декабря 2014 г. по июль 2015 г. не отгружала вычислители системы самолетовождения из-за кода двойного назначения в составе программного обеспечения. Три блока были поставлены без программного обеспечения – оно «заливалось» отдельно. К августу поставщик разработал программное обеспечение без кода двойного назначения и возобновил поставки.

Американская Parker (поставляет, в частности, гидравлические системы) может обязать ГСС подписать сертификат конечного пользователя, где будет указано, что производитель не будет поставлять продукцию в Крым или нефтегазовым компаниям. В противном случае поставки прекратятся. Представитель Parker не ответил, когда может быть подписан такой сертификат. Представитель ГСС сказал, что пока Parker документ не запрашивала.

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Санкции не влияют на поставки немецкого оборудования Liebherr Linderberg (системы кондиционирования воздуха, управления полетом, гидравлики и шасси), указано в отчете ГСС. Не ожидает авиастроитель связанных с санкциями проблем и с крупнейшим поставщиком – французской PowerJet (СП НПО «Сатурн» и французской Safran), которая производит двигатели для SSJ100. Но ГСС не исключает, что возможны задержки с поставкой.