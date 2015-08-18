Продажа 5% ОПЗ должна быть проведена максимально прозрачно - эксперт

«Руководству Фонда государственного имущества (ФГИ) в преддверии запланированной на 26 августа продажи 5% акций «Одесского припортового завод» (ОПЗ) необходимо помнить о последствиях скандальной приватизации этого предприятия, состоявшейся, или точнее сказать, не состоявшейся, в 2009 году» - заявил вице-президент Центра исследований корпоративных отношений Вячеслав Бутко.

Напомним, 29 сентября 2009 года был проведен конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 99,57% акций ОПЗ. По результатам торгов, в которых приняли участи три компании, лицетатором было объявлено о продаже пакета акций «Одесский припортовый завод» одному из участников за 5 млрд. грн. (что по тогдашнему курсу составляло около 0,625 млрд. долл.) Однако конкурсная комиссия приняла решение – отменить результаты конкурса. Сделано это было по прямому указанию тогдашнего премьер-министра Украины Тимошенко.

«Проводившаяся приватизация, которая, как планировалось изначально, должна была превратить Украину в процветающую страну граждан-собственников, фактически превратила ее в нищую страну бесправных рабов. Представители власти, как оказалось, не только не считали нужным соблюсти описанные в приватизационном законодательстве весьма «специфические» приличия, что выразилось в создании максимально благоприятных условий участия одним структурами и попыткам не допустить участия в приватизационных процессов других структур. Приватизация ОПЗ, закончившаяся скандалом, безосновательная отмена результатов конкурса, стали беспрецедентно вопиющим случаем – волюнтаристское вмешательство высших госчиновников нанесло мощный удар инвестиционной привлекательности Украины» - полагает Вячеслав Бутко.

По его мнению, правовой нигилизм, проявленный тогдашним руководством исполнительной власти в процессе приватизации ОПЗ, еще сильнее подорвал и без того невысокую инвестиционную привлекательность Украины. Как считает В.Бутко, инвесторы имеют хорошую память и будут с особым вниманием отслеживать именно приватизацию ОПЗ, старт которой будет положен 26 августа 2015 года.

«Хочу обратить внимание руководителей ФГИ: если вы ставите во главу угла интересы государства, если вы не хотите, чтоб внешние и внутренние инвесторы в очередной раз ощутили бесправность перед властью, если вы не хотите, чтобы инвесторы убедились в том, что их права собственности в Украине не защищены, то продажа 5% акций ОПЗ, запланированная на 26 августа 2015 года, должна быть организована так, чтобы войти в историю как образец прозрачной и конкурентной приватизации» - считает вице-президент Центра исследований корпоративных отношений В.Бутко.

Одесский припортовый завод (ОПЗ) – «жемчужина» украинской химической промышленности. Завод способен выпускать в год около 900 тыс. т аммиака и около 660 тыс. т карбамида. ОПЗ обладает единственным в Украине терминалом по перевалке аммиака в 4,7 млн. т в год, хранилищем на 120 тыс. т, плюс, непосредственно к предприятию подведен мощный аммиакопровод «Тольятти–Одесса».