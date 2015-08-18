Спад промпроизводства в Украине замедлился до 13,4%
16:18, 18 августа 2015Промышленность
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Спад промышленного производства в Украине в июле 2015 года по сравнению с июлем 2014 года замедлился до 13,4% с 18,1%, зафиксированных месяцем ранее.
REUTERS
Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с июнем 2015 года в июле зафиксирован рост промпроизводства на 3,4%.
С начала года, за январь-июль, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад промпроизводства составил 19,5%.
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Как сообщал УНИАН, падение промышленного производства в январе-июне на 20,5% обусловлено повышением производственных затрат, низкими ценами на традиционные товары украинского экспорта на мировых рынках, а также военными действиями, уменьшающими промышленный потенциал восточных регионов страны.
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