К покупке Одесского припортового завода присматриваются 10 компаний, начальная цена – 500 миллионов долларов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины, об этом в ходе заседания Национального совета по реформе госпредприятий сообщил глава Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус.

«На сегодня интерес к приватизации ОПЗ проявляют десять потенциальных инвесторов, а стартовая цена завода составит не менее 500 млн долл. США, – цитирует Билоуса пресс-служба Минэкономразвития. – До конца августа советником по приватизации ОПЗ будет избран крупный международный инвестиционный банк, а в сентябре начнется роуд-шоу для инвесторов».

Читайте такжеОдесский припортовый завод хотят продать за $500 миллионов

Как сообщал УНИАН, ранее министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус отмечал, что приватизация Одесского припортового завода, одного из крупнейших производителей аммиака, карбамида и азотных удобрений в Украине, станет частью реформы государственного сектора экономики и позволит установить длительные и стабильные отношения с иностранными инвесторами. При этом министр подчеркнул, что конкурс по продаже предприятия должен пройти при участии профессиональных советников, которые смогут провести предпродажную подготовку и объективно оценить стоимость активов.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

В январе-июне текущего года Одесский припортовый завод получил чистую прибыль в размере 151,953 млн грн, тогда как аналогичный период 2014 года компания закончила с чистым убытком в 116,806 млн грн.

Всего на продажу выставляется 99,7% акций ОПЗ, 5% из которых могут быть проданы в ближайшее время, остальные 94,7% – к концу года.