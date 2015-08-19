Япония готова заключить с Ираном инвестсоглашение: интерес проявили Mitsubishi и Nissan
Для Японии важен импорт сырой нефти.
Японское правительство готово заключить с Ираном соглашение об инвестициях после снятия санкций, передает «Газета.Ru» со ссылкой на газету Nikkei.
Источники в японском правительстве сообщают, что заместитель министра экономики, торговли и промышленности Японии посетил Тегеран для встречи с министром промышленности Ирана.
Читайте такжеВсемирный банк: Россия потеряет $34 миллиарда после возвращения Ирана на рынок нефтиОтмечается, что возобновлением экономических отношений интересуются представители автокорпораций Mitsubishi и Nissan, а также Mitsui, Itochu, Toyo Engineering, JGC и японских банков.
Для Японии важен импорт сырой нефти, в свою очередь, Ирану необходимы азиатские инвестиции и помощь в модернизации финансовой системы.