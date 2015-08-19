Экономика Беларуси неумолимо падает: ВВП за семь месяцев сократился на 4%

Белорусская экономика в июле т.г. продолжила снижение: по итогам семи месяцев падение ВВП достигло 4%, хотя за полугодие отставание от прошлогоднего результата составляло 3,3% - в январе-июле ВВП Беларуси составил 482,9 трлн рублей, передает TUT.BY со ссылкой на данные Белстата.

Напомним, в январе ВВП снизился на 0,8%, за январь-февраль — на 0,8%, за январь-март — на 2,1%, за январь-апрель — на 2,6%, январь-май — на 3%.

Читайте такжеБеларусь не собирается срывать свободную торговлю Украины с ЕвросоюзомПо итогам семи месяцев выпуск промышленной продукции составил 412,4 трлн рублей, что на 7,2% меньше, чем за январь-июль 2014 года. По сравнению с июнем промышленное производство в июле выросло на 0,9%, по сравнению с июлем прошлого года промпроизводство снизилось на 6%.

Складские запасы за июль снизились до 35 трлн рублей против 36,6 трлн рублей и на 1 июля 2015 года составили 73,7% к среднемесячному объему промышленного производства.

Производство сельскохозяйственной продукции снизилось на 11,5% и составило 56,7 трлн рублей.

Инвестиции в основной капитал снизились на 14,6% до 108,5 трлн рублей.

Оптовый товарооборот сложился на уровне 346,2 трлн рублей, что на 2,7% меньше семи месяцев 2014 года. Розничный товарооборот показал небольшой рост (1%), составив 193,3 трлн рублей.

ВВП Беларуси в 2014 году вырос на 1,6% при официальном макропрогнозе в 3,3%. Прирост ВВП в 2015 году запланирован на уровне 0,2−0,7%.