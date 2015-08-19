Японские автоконцерны сокращают производство в РФ

Японские автоконцерны пересматривают планы производства автомобилей в России в связи с сужением потребительского рынка, сообщила в среду деловая газета "Никкэй", передает Прайм.

Издание отмечает, что крупнейший мировой концерн Toyota отказался от производства Land Cruiser Prado на Дальнем Востоке.

"Средне- и долгосрочное продолжение производства было оценено как проблематичное", - цитирует газета производителя. Теперь производство автомашин концерна будет сосредоточено на заводе в Санкт-Петербурге. За первые полгода 2015 года продажи автомобилей Toyota в России упали почти на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом в 2014 году продажи по сравнению с 2013 годом выросли на 6% до 183 тысяч авто.

Продажи в России продукции автоконцерна Nissan за апрель-июнь этого года сократились на 12,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Компания обеспокоена ростом продукции на складах и намерена вновь пересмотреть объемы производства, как это уже было сделано в марте.

Совместное предприятие Mitsubishi и группы Peugeot-Citroen (PSA) может производить 40 тысяч автомобилей в год, но из-за сокращения спроса было вынуждено с конца апреля и до середины мая на восемь дней останавливать конвейер. С мая здесь производится лишь 70% от объемов, и, как ожидается, этот уровень сохранится и в сентябре.

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В качестве основных причин сокращения рынка газета называет падение цен на энергоносители и дешевый рубль. Японские производители оценивали авторынок России с уровнем продаж в 2,49 миллиона машин в год как перспективный, однако резко изменившаяся конъюнктура и сложно просчитываемые перспективы заставляют компании принимать меры, заключает издание.