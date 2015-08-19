Украинские металлурги за полгода получили 12 миллиардов гривень убытков

Металлургическая отрасль Украины, по предварительным данным, по итогам 6 месяцев сократила убытки (отрицательный финансовый результат до налогообложения) на 5,5%, или на 0,7 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом 2014 года - до 12 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических предприятий «Металлургпром».

«Финансовый результат от операционной деятельности составил 8,3 млрд грн против 2,8 млрд грн за 6 месяцев 2014 года, но из-за потерь от курсовой разницы (при переоценке валютных заемных средств и процентов по ним) получен отрицательный финансовый результат до налогообложения», - говорится в сообщении «Металлургпрома».

По данным объединения, чистый доход (выручка) от реализации металлургической продукции за указанный период увеличился на 15,6% или на 13,4 млрд грн по сравнению с 6 месяцами 2014 года и составил 99,5 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, металлургическая отрасль Украины, по итогам 2014 года нарастила убытки (отрицательный финансовый результат до налогообложения) по сравнению с 2013 годом на 84,4%, или на 10,3 млрд грн - до 22,5 млрд грн.