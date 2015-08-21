Производственная активность Китая снизилась до более чем шестилетнего минимума

Предварительное значение индекса деловой активности (PMI) производственного сектора китайской экономики снизилось в августе на 0,7 пункта до 47,1.

В обнародованном 21 августа докладе делового издания "Цайсинь" сообщается, что предварительное значение PMI стало минимальным за последние 77 месяцев, сообщает ТАСС.

Значение PMI (и входящих в него субиндексов) в 50 пунктов расценивается экспертами как сохранение активности производственного сектора китайской экономики на одном уровне. Рост индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на оживление производственных отраслей, снижение - о стагнации.

PMI от делового издания "Цайсинь" пришел на смену индексу, который рассчитывали специалисты британского банка HSBC.

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На низкой статистике производства индекс Шанхайской фондовой биржи на 12.00 пятницы по местному времени упал на 3%.

Ключевой индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite Index снизился на 3,04% и составил 3552,82 пункта, шэньчжэньский Shenzhen Composite Index снизился на 3,86% - до 2072,35 пункта.