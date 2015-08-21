"Укроборонпром" привлечет иностранного топ-менеджера для ускорения перехода на стандарты НАТО

Государственный концерн "Укроборонпром" намерен привлечь в состав руководства компании иностранного топ-менеджера с целью ускорения перехода украинского оборонно-промышленного комплекса на стандарты НАТО.

Согласно сообщению на сайте госконцерна со ссылкой на главу "Укроборонпрома" Романа Романова, новый менеджер должен будет внедрять европейские практики в управление предприятием, а также расширять промышленную кооперацию с западными партнерами.

"Сейчас наши предприятия вышли на новый уровень производства. С этим возникают кардинально новые возможности и кардинально новые вызовы. Поэтому усиление управленческой команды - это шаг, адекватный требованиям времени. Тем более, мы активизировали поиск иностранных инвесторов для модернизации наших предприятий - и нам нужно говорить на одном языке с ними", - цитируется в сообщении Романов.

Читайте также"Укроборопром" за год подписал контрактов по экспорту оружия на миллиард долларовКак сообщал УНИАН, в начале марта текущего года "Укроборонпром" получил доступ к главному каталогу НАТО по логистике, что, по словам руководства концерна, позволит предприятиям украинского оборонно-промышленного комплекса выйти на европейский рынок вооружения. Уже в апреле в концерне заявили о планах в течение трех лет осуществить переход украинского оборонно-промышленного комплекса в производстве оружия на стандарты НАТО.

Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.