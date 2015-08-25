В России изымают из продажи иностранные моющие средства

Российские ритейлеры начали изымать с полок чистящие и моющие средства иностранных компаний, например Henkel, Procter & Gamble и Colgate-Palmolive - об этом распорядился Роспотребнадзор, пишет "Коммерсант".

По официальной версии, ведомство обнаружило, что некоторые изделия бытовой химии не соответствуют требованиям безопасности. Эксперты не исключают, что активность чиновников может стать очередным витком торговых войн, вызванных осложнением отношений России и Запада.

Решения о том, будут ли попавшие в перечень товары импортного производства запрещены к ввозу в Россию, пока нет. О дальнейших своих шагах ведомство объявит позднее.

Читайте такжеВ России предложили сжигать не соответствующую нормам школьную формуEuromonitor International оценивает объем рынка чистящих средств в России в прошлом году в 103,7 млрд руб. в розничных ценах. По данным «Nielsen Россия», в натуральном выражении объем рынка средств для стирки в России в 2014 году составил около 600 млн кг, емкость другой крупнейшей категория — средств для мытья посуды — в прошлом году превысила 130 млн литров. По данным Euromonitor, в 2014 году первое место на российском рынке с долей 37,1% в денежном выражении заняла Procter & Gamble, на втором месте — Henkel с долей 20,9%.

Аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов, допускает, что рейды службы могут быть связаны с конфронтацией России и Запада и продолжающимся жестким режимом взаимных экономических санкций. «Но если в случае с пищевыми продуктами такие нарушения найти проще, то в случае с бытовой химией это будет более сложный процесс. Тем более ряд такой бытовой химии выпускается в России по лицензии, и закрытие или сокращение объемов производства — это тоже удар по экономике и по людям, которые работают на этих предприятиях»,— отмечает Лукашов. На его памяти столь масштабных нареканий со стороны контролирующих органов в адрес международных производителей бытовой химии не было.