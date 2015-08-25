В России ухудшили прогноз падения ВВП в 2015-2016 годах

Минэкономразвития в обновленном прогнозе социально-экономического развития РФ снизило прогноз по ВВП на 2015 год до падения в 3,3% с первоначального спада в 2,8%, а также ухудшило прогноз по росту ВВП на 2016 год в диапазоне от 1% до 2% с первоначальных 2,3%, сообщил журналистам глава министерства Алексей Улюкаев, передает РИА "Новости".

"Мы корректируем 2015 и 2016 годы в сторону понижения. В 2015 году ожидаем падения в 3,3%. В 2016 тоже корректируем в сторону понижения", — сказал Улюкаев.

Читайте такжеСуд в Гааге постановил взыскать с России €7 миллионов в пользу экологов GreenpeaceМинистр не уточнил, какой рост экономики прогнозируется в следующем году. По его словам, он может составить от 1% до 2%.

Улюкаев отметил, что, по мнению Минэкономразвития, прогноз МВФ, предполагающий рост экономики РФ в 2016 году на 0,2%, слишком пессимистичен. "С нашей точки зрения да", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. "На 2017-2018 годы прогнозы по ВВП примерно такие же останутся", — сказал Улюкаев.

В первоначальном прогнозе социально-экономического развития РФ до 2018 года Минэкономразвития ожидало спад ВВП в 2015 году в 2,8%, в 2016 и 2017 годах — рост на 2,3%, в 2018 — рост на 2,4%.