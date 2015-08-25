Падение производства в базовых отраслях Украины замедлилось вдвое

Об этом сообщается в размещенной на сайте Национального банка Украины аналитической записке «Оценка экономического состояния Украины».

Как отмечает регулятор, объемы сельскохозяйственного производства в июле выросли на 1,9% против падения на 17,2% в июле.

Кроме того, по данным НБУ, в июле произошло улучшение показателей оптового товарооборота: падение замедлилось с 14,3% в июне до 13,5% в июле, что преимущественно связано с эффектом базы сравнения.

Также существенно снизились темпы падения розничной торговли - до 18,2% в июле с 24,1% в июне, что произошло за счет улучшения динамики торговли в Донецкой и Луганской областях, а также из-за переориентации украинцев на отдых внутри страны.

По данным НБУ, в январе-июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение индекса составило 13,8%.

Как сообщал УНИАН, спад промышленного производства в Украине в июле 2015 года по сравнению с июлем 2014 года замедлился до 13,4% с 18,1%, зафиксированных месяцем ранее.

По сравнению с июнем 2015 года в июле зафиксирован рост промпроизводства на 3,4%.

С начала года, за январь-июль, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад промпроизводства составил 19,5%.