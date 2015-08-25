Абромавичус: цены на удобрения в Украине завышены на 26-74%

Министерство экономического развития и торговли Украины считает завышенными цены на удобрения в нашей стране на 26-74%, написал в своем аккаунте в Twitter министр Айварас Абромавичус.

«Удобрения у нас на 26-74% дороже, чем в мире, из-за искусственно созданных ограничений. Аграрии финансируют монополистов», - отметил министр.

Он привел сравнительные данные цен на разные виды удобрений. В частности, по его информации, аммиак внутри страны стоит 556 долл. за тонну без учета НДС, в то время как цены на FOB Черное море – 375 долл. без НДС. Цены на карбамид – 341 долл. и 271 долл. соответственно. Цена на аммиачную селитру – 328 долл. внутри страны и 188 долл. - по FOB.

Как сообщал УНИАН, в середине августа премьер-министр Украины поручил Министерству энергетики и угольной промышленности, Министерству аграрной политики и продовольствия, а также Министерству экономического развития и торговли сделать прогнозы производства азотных удобрений в Украине, а также оценить необходимые объемы импорта этой продукции для аграриев для проведения необходимых полевых работ. По данным Минагропрода, дефицит удобрений для аграриев в текущем году может составить до 300 тыс. тонн.