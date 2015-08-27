Минэкологии обещает вернуть в госсобственность доли в Сахалинском газовом месторождении

Министерство экологии и природных ресурсов приложит максимум усилий для возвращения в собственность госкомпании «Надра Украины» долю в совместной деятельности на Сахалинском газовом месторождении (Харьковская обл.).

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил журналистам и.о. министра экологии и природных ресурсов Сергей Курыкин.

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Как известно, 31 августа 2015 года состоится очередное судебное заседание о признании права собственности компании «Надра Украины» на долю в месторождении, контроль над которой долгое время находился у скандальноизвестной компании «Голден Деррик», связанной с находящимся в розыске экс-министром Эдуардом Ставицким.

«Те средства, которые доступны министерству для защиты интересов государства в суде они и будут использованы. Все средства, которые предусмотрены судебными процедурами в данном случае», - сказал Курыкин.

Как ранее сообщал УНИАН, ранее Хозяйственный суд Киева отказал «Надра Украины» в признании права собственности на доли в совместной деятельности на Сахалинском газовом месторождении, которые ранее незаконно были отчуждены компании «Голден Деррик», связанной с находящимся в розыске экс-министром Эдуардом Ставицким.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" является ведущей компанией в сфере геологоразведочных работ в Украине и владеет 20 специальными разрешениями на пользование нефтегазоносными недрами (ресурсная база которых составляет 47 млн тонн условного топлива), 120 скважинами на восстановление, 16 первоочередными участками под буровые работы на нефть и газ, 40 участками для проведения сейсмических исследований. Кроме того, разработаны 23 бизнес-проекта на перспективные участки недр.В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

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100% акций «Надра Украины» принадлежат государству в лице Государственной службы геологии и недр.

По информации Министерства экологии и природных ресурсов, в 2000 и 2003 годах НАК «Надра Украины» заключила ряд договоров о совместной деятельности на Сахалинском месторождении. В 2012-2013 годах бывшее руководство "Надра Украины" продало фирме «Голден Деррик» свои доли сразу по трем договорам. При этом ни по одному из договоров компания полностью не рассчиталась, что позволило расторгнуть их и вернуть активы государству.