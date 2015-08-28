Украинский завод российского Evraz перешел под контроль Ахметова - СМИ

Об этом рассказали газете "Коммерсант" источники, близкие к обоим металлургическим холдингам, и подтвердил источник на заводе.

Компания Ахметова фактически управляет ДКХЗ с начала 2015 года, уточняют собеседники.

Еще в августе 2014 года гендиректор "Метинвеста" Юрий Рыженков сообщал украинским СМИ, что компания "заявила об интересе" к ДКХЗ, поскольку из-за конфликта на юго-востоке страны у нее возникли проблемы с обеспечением коксом.

Речь шла о перебое поставок с Авдеевского коксохима "Метинвеста" — завод до сих пор находится в зоне обстрелов. Последний произошел 4 августа и поставил предприятие на грань остановки, возобновить подачу на него электроэнергии удалось только 10 августа.

В декабре прошлого года головная компания украинского холдинга Metinvest B.V. получила разрешение комиссии по защите конкуренции Сербии на "установление контроля" над 94,55% ДКХЗ, но до сделки не дошло. В материалах Антимонопольного комитета Украины документов по возможному приобретению ДКХЗ "Метинвестом" нет.

С начала 2014 года владельцами ДКХЗ являются кипрские Salurex Limited, Misandaiko Holdings Ltd, Mastinto Trading Ltd и Altana Limited с Британских Виргинских островов (все владеют по 23,64%). Офшоры представляли интересы акционеров Evraz, а Altana Limited — украинскую инвесткомпанию Altana Capital, объяснили источники

В Evraz и Altana Capital отказались от комментариев, в SKM Group, объединяющей активы Рината Ахметова, отрицают получение контроля над ДКХЗ. По данным СПАРК, структура акционеров ДКХЗ не изменилась, но источники, близкие к Evraz, говорят, что акционеры холдинга уже не имеют отношения к кипрским офшорам: пакеты держат промежуточные структуры в интересах Рината Ахметова (сумма сделки не раскрывается; аналитики оценивали актив в "десятки миллионов долларов"). Проследить изменение владения в кипрских компаниях нельзя — они оформлены на номинальных держателей.

Но до сделки с "Метинвестом" или другими структурами украинского бизнесмена еще не дошло, подчеркивает источник, близкий к ним.

Сейчас "Метинвесту" не до покупок: компания занимается реструктуризацией еврооблигаций на $1,1 млрд и предэкспортного финансирования на $1,1 млрд.