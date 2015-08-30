Украина применила специальные санкции к российской кондитерской фабрике

По представлению Службы безопасности Украины Министерство экономического развития и торговли Украины применило к ЗАО "Конти-Рус", зарегистрированного в городе Курск Российской Федерации, специальную санкцию в виде временного приостановления внешнеэкономической деятельности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СБУ.

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Основанием для применения санкции стала ранее инициированная СБУ проверка, по результатам которой ГП "Всеукраинский государственный центр стандартизации, метрологии, сертификации и защиты прав потребителей" установил, что кондитерские изделия ЗАО "Конти-Рус" импортируются из России с нарушением требований статей 20 и 40 Закона Украины "О безопасности и качестве пищевых продуктов".

Этими статьями запрещается импорт в Украину пищевых продуктов, которые являются опасными, непригодными к употреблению, неправильно маркированными или не соответствуют техническим регламентам или санитарным мероприятиям.

Продукция ЗАО "Конти-Рус" импортируется из России в адрес АО "ПО "Конти", зарегистрированное в городе Константиновка Донецкой области.