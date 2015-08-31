Японская Suzuki намерена выкупить все свои акции у Volkswagen

Как сказал на пресс-конференции в Токио председатель компании Осаму Судзуки, акции будут выкуплены по решению арбитражного суда Международной торговой палаты, сообщают РИА Новости.

Партнерские отношения, установленные двумя автопроизводителями в 2009 году, будут расторгнуты.

Как передает агентство Киодо, в ноябре 2011 года Suzuki обратилась в арбитражный суд после отказа компании Volkswagen расторгнуть их деловые отношения.

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В 2009 году Volkswagen купил 19,9% акций Suzuki, чтобы понять секрет японцев в производстве дешевых автомобилей для рынков развивающихся стран. Со своей стороны, японская компания надеялась на пополнение её штата высококвалифицированными немецкими специалистами и на доступ к некоторым технологиям.

Ранее УНИАН сообщал, что Volkswagen отобрал у Toyota звание крупнейшего мирового автопроизводителя по итогам первого полугодия, осуществив свою давнюю мечту на три года раньше плана.

Немецкий концерн Volkswagen расширял масштабы деятельности за те восемь лет, что им руководит Мартин Винтеркорн, за счет новых брендов и заводов и бурного роста в Китае.