"Укроборонпром" планирует ремонтировать военную технику на Запорожском электровозоремонтном заводе

Государственный концерн "Укроборонпром", объединяющий главные оборонно-промышленные предприятия страны, рассматривает возможность осуществлять ремонт продукции военного назначения на мощностях госпредприятия "Запорожский электровозоремонтный завод" (ЗЭРЗ).

Согласно сообщению пресс-службы Министерства инфраструктуры Украины, такие планы озвучил руководитель Запорожского электровозоремонтного завода Олег Винник в ходе встречи с генеральным директором "Укроборонпрома" Романом Романовым, губернатором Запорожской области Григорием Самардаком и начальником отдела промышленности и развития инфраструктуры Запорожской ОГА Андреем Антоновым.

По словам руководства завода, специалисты предприятия намерены посетить профильные заводы государственного концерна, чтобы оценить потенциальный объем заказа.

"В случае достижения договоренностей, ремонт военной техники и транспортных средств позволит нам расширить номенклатуру продукции, которая ремонтируется, а следовательно, создать новые рабочие места", - цитирует пресс-служба Винника.

В сообщении отмечается, что особый интерес делегация проявила к существующему на предприятии оборудованию по механической обработке металла, цеху гальванических покрытий и сборочному цеху.

По итогам встречи стороны подписали меморандум о взаимном сотрудничестве.

"Конкретные объемы заказа и продукция будут определены позже", - добавили в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, ранее Запорожский электровозоремонтный завод заключил с Государственной администрацией железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") договоры на ремонт электровозов на 133 миллиона гривень.

С начала года "Укроборонпром" передал военным 797 единиц военной техники. В 2015 году "Укроборонпром" планирует выпустить 40 танков "Оплот", а в 2016 году выйти на уровень производства 100-120 единиц в год. Также в текущем году концерн планирует выпустить 150 машин "Дозор-Б", модернизировать БМП-1 и предоставить на вооружение ВСУ новую боевую машину пехоты на базе танка Т-64.

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Справка УНИАН. "Запорожский электровозоремонтный завод" - государственное предприятие по ремонту электровозов для нужд железных дорог. Основным заказчиком работ и услуг для предприятия является "Укрзализныця". В настоящее время завод производит ремонт 9 серий подвижного состава.

По итогам работы в 2014 году ЗЭРЗ получил 10,5 миллиона гривень чистого убытка.

Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве.