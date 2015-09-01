Украинские металлурги сократили выплавку стали на 24%

В Украине в январе-августе, по оперативным данным, производство стали сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. на 24% - до 15,04 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

По данным объединения, производство общего металлопроката за указанный период сократилось также на 24% - до 13,2 млн тонн, выплавка чугуна уменьшилась на 23% – до 13,96 млн тонн.

Объем производства кокса за 8 месяцев этого года уменьшился на 30% - до 7,35 млн тонн.

Производство стальных труб сократилось на 44%, или на 454 тыс. тонн по сравнению с январем-августом 2014 года — до 568 тыс. тонн.

Среднесуточное производство труб в январе-августа составило 2,3 тыс. тонн, в августе – 2,3 тыс. тонн. В 2014 г. этот показатель составил 3,9 тыс. тонн.

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Как сообщал УНИАН, в Украине в 2014 г. производство стали сократилось на 17% по сравнению с 2013 г. - до 27,161 млн тонн, производство общего металлопроката - на 18% - до 23,793 млн тонн, выплавка чугуна уменьшилась на 15% – до 24,81 млн тонн.

Объем производства кокса в 2014 г. сократился на 21% - до 13,824 млн тонн.

Производство стальных труб в Украине сократилось на 14%, или на 221 тыс. тонн по сравнению с 2013 г. — до 1,4 млн тонн.