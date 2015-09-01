Киевский бронетанковый завод увеличит производство в 4 раза

Киевский бронетанковый завод (КБТЗ), входящий в состав госконцерна "Укроборонпром", до конца 2015 года планирует увеличить производство бронетехники в 4 раза, сообщила пресс-служба концерна со ссылкой на директора КБТЗ Владислава Лисицу.

По словам Лисицы, по состоянию на конец августа предприятие изготовило 78 единиц военной техники, в частности 25 танков и 53 бронетранспортера.

"Уже сейчас это больше, чем завод достиг в течение прошлого года", - сообщил он.

В свою очередь, первый заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Сергей Пинькас отметил, что завод стал одним из ведущих предприятий концерна и строго придерживается графиков выполнения государственного оборонного заказа.

"В прошлом на КБТЗ были постоянные задержки в производстве техники, а коррупционные скандалы шагали друг за другом. Сегодня же завод стал одним из ведущих в концерне. Здесь налажена системная работа и жестко придерживаются графиков выполнения государственного оборонного заказа", - цитирует Пинькаса пресс-служба.

В концерне также отметили, что на данном этапе предприятие занимается текущим ремонтом и восстановлением танков Т-64 и танковых двигателей, бронетранспортеров БТР-70 и БТР-80, а также производством бронетранспортеров БТР-3.

Как сообщал УНИАН, согласно заявленным планам, в 2015 году "Укроборонпром" планирует выпустить 40 танков "Оплот", а в 2016 году выйти на уровень производства 100-120 единиц в год. Также в текущем году концерн планирует выпустить 150 машин "Дозор-Б", модернизировать БМП-1 и предоставить на вооружение Вооруженных сил Украины новую боевую машину пехоты на базе танка Т-64. С начала года "Укроборонпром" передал военным 797 единиц военной техники.

Читайте такжеЗа прошедший год "Укроборонпром" увеличил выпуск и модернизацию вооружений в 36 раз

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.