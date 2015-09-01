Москаль запретил экспорт леса из Закарпатья

Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль своими распоряжениями запретил экспорт из области необработанного леса-кругляка и изменил условия его продажи на внутреннем рынке.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Закарпатской ОГА.

Как говорится в сообщении, 28 августа Москаль подписал распоряжение «О временном прекращении выдачи сертификатов о происхождении материалов и изготовленных из них пиломатериалов для осуществления экспортных операций в части экспорта лесоматериалов необработанных».

Этим распоряжением Закарпатскому областному управлению лесного и охотничьего хозяйства предписано прекратить выдачу указанных сертификатов лесохозяйственным предприятиям. На основании распоряжения председателя ОГА областное управление лесного и охотничьего хозяйства издало приказ о запрете выдачи сертификатов для экспорта необработанных лесоматериалов. Приказ не касается государственных лесхозов, которые получили предоплату за поставку необработанных лесоматериалов еще до подписания распоряжения председателя ОГА.

Другое распоряжение – «Об усовершенствовании механизма продажи необработанной древесины на территории Закарпатской области» – Москаль подписал 31 августа. Этим документом предлагается Товарной бирже «Закарпатский лесной рынок» допускать к участию в аукционе по продаже необработанной древесины только тех субъектов хозяйственной деятельности, которые занимаются переработкой древесины, что подтверждается разрешениями на эксплуатацию и применение машин, механизмов, оборудования.

Как уточнили в пресс-службе Закарпатской ОГА, 1 ноября 2015 года вступает в силу принятый Верховной Радой Украины закон о запрете экспорта на 10 лет необработанных лесоматериалов. «Однако пока закон не вступил в силу, в области началась массовая вырубка леса и вывоз его за границу. Для прекращения вакханалии с лесными ресурсами Закарпатья и было подписано соответствующее распоряжение председателя ОГА», - уточнили в пресс-службе.