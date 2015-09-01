Москаль запретил экспорт леса из Закарпатья
Также председатель области изменил условия продажи леса на внутреннем рынке
Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль своими распоряжениями запретил экспорт из области необработанного леса-кругляка и изменил условия его продажи на внутреннем рынке.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Закарпатской ОГА.
Как говорится в сообщении, 28 августа Москаль подписал распоряжение «О временном прекращении выдачи сертификатов о происхождении материалов и изготовленных из них пиломатериалов для осуществления экспортных операций в части экспорта лесоматериалов необработанных».
Этим распоряжением Закарпатскому областному управлению лесного и охотничьего хозяйства предписано прекратить выдачу указанных сертификатов лесохозяйственным предприятиям. На основании распоряжения председателя ОГА областное управление лесного и охотничьего хозяйства издало приказ о запрете выдачи сертификатов для экспорта необработанных лесоматериалов. Приказ не касается государственных лесхозов, которые получили предоплату за поставку необработанных лесоматериалов еще до подписания распоряжения председателя ОГА.
Другое распоряжение – «Об усовершенствовании механизма продажи необработанной древесины на территории Закарпатской области» – Москаль подписал 31 августа. Этим документом предлагается Товарной бирже «Закарпатский лесной рынок» допускать к участию в аукционе по продаже необработанной древесины только тех субъектов хозяйственной деятельности, которые занимаются переработкой древесины, что подтверждается разрешениями на эксплуатацию и применение машин, механизмов, оборудования.
Как уточнили в пресс-службе Закарпатской ОГА, 1 ноября 2015 года вступает в силу принятый Верховной Радой Украины закон о запрете экспорта на 10 лет необработанных лесоматериалов. «Однако пока закон не вступил в силу, в области началась массовая вырубка леса и вывоз его за границу. Для прекращения вакханалии с лесными ресурсами Закарпатья и было подписано соответствующее распоряжение председателя ОГА», - уточнили в пресс-службе.