Киев, Брюссель и Москва 7 сентября будут говорить о зоне свободной торговли Украины с ЕС

Трехсторонние переговоры Украины, Евросоюза и России об имплементации экономической части Соглашения об ассоциации с 1 января 2016 года состоятся 7 сентября в Брюсселе, сообщила торговый представитель Украины Наталья Мыкольская на своей странице в Twitter.

«Готовимся к трехсторонним переговорам ЕС-Украина-РФ по торговой части соглашения об ассоциации с ЕС в Брюсселе 7.09», - написала она.

Также Мыкольская отметила, что Украина продолжает искать новых торговых партнеров в связи с потерей российского рынка сбыта.

«При этом ищем компенсаторов из-за возможного закрытия рынка РФ для украинского экспорта через увеличение экспорта в ЕС», - подчеркнула торгпред.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко уверен, что Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом в ближайшее время заработает в полном объеме.

Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года, экономическую (о создании зоны свободной торговли) - в конце июня 2014 года, после проведения президентских выборов. Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме.

В том же году Верховная Рада и Европарламент синхронно ратифицировали Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Также документ должны ратифицировать все страны - члены ЕС. Украина ожидает завершения ратификации соглашения всеми государствами Евросоюза до конца 2015 года.

Первоначально предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС заработает с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года, после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ, стороны договорились об отсрочке введения положений Соглашения до 31 декабря 2015 года.