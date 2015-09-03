Николаев отремонтирует флагман ВМС "Гетман Сагайдачный" и другие корабли

Государственное предприятие "Судостроительный завод имени 61 коммунара" (Николаев), входящее в концерн "Укроборонпром", отремонтирует фрегат "Гетман Сагайдачный", корабль морской охраны "Григорий Куропятников" и ракетный катер "Прилуки".

Как сообщила УНИАН пресс-служба предприятия, 2 сентября на заводе состоялось плановое совещание, на котором была озвучена данная информация.

Ремонтные работы завод проведет для ГК "Укроборонпром", ВМС ВС Украины и Пограничной службой Украины.

Других подробностей предприятие не разглашает.

Кроме того, на заводе отмечают, что в августе был решен вопрос о частичном погашении заводом долгов по налогам, а также достигнута договоренность о неприменении штрафных санкций между "Укроборонпром" и ГП "Судостроительный завод им. 61 коммунара".

В задачах на сентябрь были обрисованы наиболее важные направления производства: программа по бронетехнике, окончание ремонта корабля "Сватово", ремонт основных фондов предприятия (подготовка к осенне-зимнее периоду).

"Также ведется активная работа по созданию собственной когенерационной установки (совместное производство электроэнергии и тепла с подачей городу) и решения тем самым вопроса энергетической безопасности завода, в том числе и в осенне-зимний период", - отмечает предприятие.

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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил безотлагательно разработать проект по модернизации флагмана украинского флота фрегата "Гетман Сагайдачный".

По словам Яценюка, в этом году должен быть подготовлен проект и в следующем году в государственном оборонном заказе должны быть предусмотрены средства на модернизацию.

Справка УНИАН. Флагман ВМС Украины фрегат "Гетман Сагайдачный" назван в честь гетмана Петра Кононовича Конашевича-Сагайдачного. Закладывался 1990 году как сторожевой корабль. Введен в эксплуатацию в 1993 году.