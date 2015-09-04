"Укроборонпром" и польская компания создадут совместное предприятие

Об этом говорится в Меморандуме, который стороны подписали в рамках участия украинской делегации в Международной выставке «MSPO-2015», которая проходит в польском городе Кельце, сообщается на сайте «Укроборонпрома».

«Украина взяла курс на вступление в структуры коллективной безопасности НАТО. Польша является достойным партнером в этом направлении нашего развития. Объединения производственного и научного потенциала «Укроборонпрома» и «Любавы» позволит повысить качество отечественной продукции, а также будет усиливать сотрудничество между двумя странами», - заявил Генеральный директор Концерна Роман Романов.

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По его словам, сотрудничество с польской компанией «Любава» позволит создать первое в Украине государственное предприятие совместно с западными партнерами. На отечественных производственных мощностях разместят современные технологии, оборудование и предоставят все необходимые исходные материалы. «Украинские инвестиции в этот проект – новые рабочие места», добавил глава «Укроборонпрома».

Со своей стороны, Генеральный директор «Любавы» Марчин Кубица отметил, что компания имеет огромный опыт в передаче своих технологий. «Наша цель – создать совместное предприятие, которое будет работать именно в Украине, продукция которого будет работать как для украинского рынка, так и для мировой арены».

Накануне, делегация «Укроборонпрома» посетила все производственные площадки «Любавы» в Польше, изучила рынки сбыта и получила отзывы от сегодняшних заказчиков ее продукции.

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«Мы уверены, что страна получит качественный продукт от такого сотрудничества», - прокомментировал подписание Меморандума о совместное предприятие Заместитель генерального директора по развитию ГК «Укроборонпром» Артур Херувімов.

Ранее УНИАН сообщал, что государственный концерн "Укроборонпром" намерен привлечь в состав руководства компании иностранного топ-менеджера с целью ускорения перехода украинского оборонно-промышленного комплекса на стандарты НАТО.