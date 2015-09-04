Минобороны потратило на вооружение более 3 миллиардов гривень

Министерство обороны Украины в 2015 году израсходовало свыше 3 миллиардов гривень на продукцию оборонного назначения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сказала пресс-секретарь Министерства обороны Украины, полковник Виктория Кушнир.

Она рассказала, что эффективное выполнение государственного оборонного заказа на украинских предприятиях, учреждениях и организациях обеспечивают военные представительства Минобороны.

"В 2015 году они проконтролировали качество ремонта и производства и приняли для Министерства обороны Украины продукцию оборонного назначения на общую сумму около 3 миллиардов 700 миллионов гривень, а для других силовых структур на сумму 2 миллиарда 784 миллиона гривень", - отметила Кушнир.

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Также она сообщила, что за предоставление этих услуг в специальный фонд Минобороны зачислено 11 миллионов 364,5 тысячи гривень.