"Укроборонпром" сменил руководителей двух подконтрольных предприятий

Государственный концерн "Укроборонпром", объединяющий главные оборонно-промышленные предприятия страны, объявил результаты публичного конкурсного отбора на должности руководителей научно-исследовательского предприятия "Конекс" и Южного производственно-технического предприятия, входящих в состав концерна.

Согласно сообщению пресс-службы концерна, начальником научно-исследовательского предприятия "Конекс" назначен Леонид Вариченко, а Южное производственно-техническое предприятие возглавил Александр Черевко.

Государственный концерн "Укроборонпром", объединяющий главные оборонно-промышленные предприятия страны, объявил результаты публичного конкурсного отбора на должности руководителей научно-исследовательского предприятия "Конекс" и Южного производственно-технического предприятия, входящих в состав концерна.

Дополнительную информацию о новоназначенных руководителях концерн не предоставил.

Также сообщается, что по результатам отбора на должность директора Завода им. Малышева, производителя танков "Оплот" и "Булат", комиссия "Укроборонпрома" не определила победителя и приняла решение о повторном проведении конкурса.

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Как сообщал УНИАН, с начала 2015 года "Укроборонпром" объявил о проведении более 60 конкурсных отборов на должности директоров предприятий, входящих в состав концерна.

Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве.