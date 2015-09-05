"Укроборонпром" достиг рекорда в производстве пушек

Научно-технический комплекс «Завод точной механики», входящий в состав госконцерна "Укроборонпром", увеличил производство 30-мм автоматических пушек для легкой бронетехники до 35 единиц в месяц, тогда как раньше мощности предприятия достигали только 14 единиц орудий в месяц, сообщила пресс-служба концерна.

"Рекордные 35 единиц орудий ЗТМ1 и ЗТМ2 за месяц - такой результат работы государственного предприятия «Научно-технический комплекс «Завод точной механики», входящего в состав ГК «Укроборонпром». Кроме того, завод отгрузил комплектующие ЗИП к пушке ЗТМ2 в количестве 100 комплектов и более 30 тыс. звеньев для автоматических пушек", - говорится в сообщении.

Как отметили представители концерна, эти показатели являются абсолютным производственным рекордом предприятия за всю историю его существования.

Все орудия были отправлены на другие предприятия концерна для установки на бронетехнику.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году "Укроборонпром" планирует выпустить 40 танков "Оплот", а в 2016 году выйти на уровень производства 100-120 единиц в год. Также в текущем году концерн планирует выпустить 150 машин "Дозор-Б", модернизировать БМП-1 и поставить на вооружение Вооруженных сил Украины новую боевую машину пехоты на базе танка Т-64. С начала года "Укроборонпром" передал военным 797 единиц военной техники.

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Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.