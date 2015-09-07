У Путина хотят еще 10 лет ввозить свои товары в Украину по старым правилам

Об этом в интервью «Российской газете» сказал министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев перед трехсторонними министерскими консультациями по имплементации Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

В частности, Улюкаев, говоря о потенциальных рисках для РФ, отметил, что в сфере техрегулирования и стандартизации, это невозможность продолжения существующей практики взаимного с Украиной признания сертификатов, что приведет к новым барьерам.

По его словам, потребуется пересертификация российской продукции, экспортируемой в Украину, а это длительные и дорогостоящие процедуры. Необходимость переоснащения производств приведет к дополнительным затратам на проведение лабораторных испытаний и получение новых сертификатов соответствия, добавил он.

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Улюкаев считает, что также будут нарушены налаженные кооперационные связи из-за значительных различий существующих технических регламентов России и Таможенного союза и регламентов ЕС. Приостановка поставок на период получения новых сертификатов может впоследствии не позволить российским компаниям вернуться на прежний уровень взаимной торговли. Таким образом, отраслям российской промышленности будет нанесен значительный ущерб, считает он.

«Для минимизации этих рисков мы и предложили партнерам сохранить до 2025 года применение на территории Украины действующих сейчас актов в этих областях наряду с актами, имплементируемыми Украиной в рамках соглашения об ассоциации с ЕС», - подчеркнул Улюкаев.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе пройдут трехсторонние переговоры Украины, Евросоюза и России об имплементации экономической части Соглашения об ассоциации с 1 января 2016 года.

Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года, экономическую (о создании зоны свободной торговли) - в конце июня 2014 года, после проведения президентских выборов. Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме.

В том же году Верховная Рада и Европарламент синхронно ратифицировали Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Также документ должны ратифицировать все страны - члены ЕС. Украина ожидает завершения ратификации соглашения всеми государствами Евросоюза до конца 2015 года.

Первоначально предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС заработает с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года, после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ, стороны договорились об отсрочке введения положений Соглашения до 31 декабря 2015 года.