Opel и Chevrolet уйдут из России досрочно

Запасы дилеров ниже уровня месячных продаж, а у производителя машины на складе почти закончились.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на трех дилеров этих марок.

По данным источников, в настоящее время на складе стоят около 6 тыс. автомобилей Opel и Chevrolet, при этом в начале сентября в складских помещениях находилось порядка 5 тыс. машин.

По оценкам президента ГК «Фаворит Моторс» Владимира Попова, количество машин на складах соответствует примерно уровню месячных продаж. Основной объем автомобилей находится в распоряжении региональных дилеров, в Москве и Санкт-Петербурге такие популярные модели как Chevrolet Cruze и Aveo, Opel Mokka и Astra исчисляются единицами.

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Представитель Chevrolet подтвердил, что на складах находятся небольшие запасы, но точное количество уточнять отказался.