Opel и Chevrolet уйдут из России досрочно
Opel и Chevrolet могут покинуть Россию не в конце года, как рассчитывал GM, а уже в октябре.
Запасы дилеров ниже уровня месячных продаж, а у производителя машины на складе почти закончились.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на трех дилеров этих марок.
По данным источников, в настоящее время на складе стоят около 6 тыс. автомобилей Opel и Chevrolet, при этом в начале сентября в складских помещениях находилось порядка 5 тыс. машин.
По оценкам президента ГК «Фаворит Моторс» Владимира Попова, количество машин на складах соответствует примерно уровню месячных продаж. Основной объем автомобилей находится в распоряжении региональных дилеров, в Москве и Санкт-Петербурге такие популярные модели как Chevrolet Cruze и Aveo, Opel Mokka и Astra исчисляются единицами.
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Представитель Chevrolet подтвердил, что на складах находятся небольшие запасы, но точное количество уточнять отказался.