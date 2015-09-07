Госпредприятие "Антонов" подписало контракты на производство 43 самолетов

Государственное предприятие "Антонов", которое является единственным в Украине производителем самолетов и входит в состав госконцерна "Укроборонпром", подписало контракты на производство 43 самолетов, сообщил журналистам генеральный директор госконцерна Роман Романов.

"На сегодняшний день я могу вам сказать, что мы говорим о 43 самолетах для наших всевозможных партнеров, за исключением тех контрактов, которые были заключены ранее, в частности с Саудовской Аравией", - сообщил Романов.

При этом он не раскрыл журналистам деталей контрактов, а также то, с какими странами они подписаны, аргументируя это договором о неразглашении коммерческих деталей.

"Речь идет об этих 43 самолетах минимально и о трех странах-потребителях", - уточнил Романов.

Вместе с тем, по его словам, согласно условиям контракта, "Антонов" получил заказы на производство самолетов Ан-178, Ан-158, Ан-74.

В свою очередь присутствующий на мероприятии президент "Антонова" Михаил Гвоздев отметил, что сейчас госпредприятие "Антонов" готово производить около 24 самолетов в год, что позволит выполнить эти контракты в течении нескольких лет.

Гвоздев также сообщил, что после его назначения директором "Антонова" предприятие реализовало четыре самолета - три Ан-178 и один Ан-158.

Он также отметил, что "Антонов" проводит активную работу по замене российских комплектующих в своих самолетах.

"Раньше было 50%. Сейчас каждый день эта доля уменьшается. Приблизительно на 10% мы уменьшили количество российских деталей", - сообщил Гвоздев.

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Как сообщал УНИАН, "Антонов" в I квартале 2015 года увеличил чистую прибыль почти в 8 раз - до 330 миллионов гривень, а по итогам 2014 года незначительно увеличил чистую прибыль по сравнению с 2013 годом до 39,3 миллиона гривень.

В конце марта 2015 года Кабмин передал госпредприятие "Антонов" в состав концерна "Укроборонпром". Позже, в июне, исполняющим обязанности президента предприятия был назначен Михаил Гвоздева.

Справка УНИАН. Госпредприятие "Антонов" - единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.

Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около сотни предприятий ОПК Украины.